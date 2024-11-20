Хакеры ГУР провели мощную кибератаку на российский "МТС-Банк", - источники
Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны Украины атаковал российский "МТС-Банк". Россияне жаловались на проблемы с оплатой услуг и не только.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.
По их информации, в работе "МТС-Банка" со вчерашнего дня наблюдается масштабный сбой. Против банка организовали масштабную DDOS-атаку, которая привела к блокировке работы его сервисов, нарушению работы онлайн-приложений, перебоям в работе платежных систем.
Фото: сбой в работе "МТС-Банка"
Пользователи в РФ жалуются, что они не могут использовать мобильное приложение банка,осуществить перевод средств, снять наличные с банковских счетов/карт, пополнить счет и произвести оплату услуг.
При этом не работает и онлайн-банкинг "МТС-бизнес". Это влияет на бизнес рынок и предоставление/оплату услуг. Также фиксируются единичные случаи списания средств со счетов клиентов банка.
Поддержка банка не признает факт внешней атаки и удаляет комментарии недовольных пользователей.
Кибератаки ГУР
Напомним, в начале ноября источники РБК-Украина сообщили, что специалисты ГУР атаковали российские банки в Крыму. В результате они не могли осуществлять свою деятельность.
Также в сентябре хакерской атаке подверглись "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк". В частности, была нарушена работа их сайтов.
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