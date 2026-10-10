В России готовятся к новому визиту команды Трампа
Специальные представители президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - вскоре могут снова прилететь в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
По данным российских источников, представители команды Трампа могут вновь посетить Москву в ближайшие две недели. Точная дата пока не называется.
"Такая вероятность действительно есть. Детали будут согласованы", - заявил один из источников, комментируя возможность скорого визита.
Первые сообщения о том, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут снова приехать в Россию, появились после телефонного разговора Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как известно, 9 октября президент США и глава Кремля договорились об ослаблении санкций против России. В частности, Трамп поручил Министерству финансов США выдать временную лицензию, которая позволит стране-агрессору поставить на рынок миллион тонн дизельного топлива.
Уиткофф раскрыл подробности последних переговоров США, Европы и Украины
Накануне в Майами прошли переговоры с участием представителей США, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии, Украины и НАТО.
По словам Уиткоффа, стороны обсудили способы деэскалации и возможность завершения войны с Россией до наступления зимы.
Участники встречи также рассмотрели вопросы подготовки к зиме, поддержания стабильной работы энергосистемы и обеспечения бесперебойного экспорта зерна.
Кроме того, стороны обсудили гарантии безопасности и долгосрочные договоренности, которые должны защитить Украину и Европу от новых войн. Отдельное внимание уделили послевоенному восстановлению Украины, росту ее экономики и вступлению в Евросоюз.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Трамп публично выдвинул Украине новое циничное требование.
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