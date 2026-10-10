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"Превратить российские НПЗ в руины": премьер Эстонии обратился с предложением в ЕС

21:51 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Превратить российские НПЗ в руины": премьер Эстонии обратился с предложением в ЕС Фото: Кристен Михал (Getty Images)
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Евросоюз должен настолько усилить Украину и ее военную мощь, чтобы от российских нефтеперерабатывающих заводов остались только руины.

С таким предложением выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Михал раскритиковал решение президента США Дональда Трампа ослабить санкционные ограничения проти российского дизельного топлива.

По убеждению эстонского премьера, глава Белого дома допустил действительно серьезную ошибку.

Он обратил внимание мира на то, что такое соглашение подрывает многолетние усилия западных стран, направленные на сокращение доходов Кремля от экспорта энергоносителей.

На фоне последних событий Михал напомнил, что ранее именно США призвали союзников отказываться от российского топлива.

"Это большая ошибка, ведь договоренности с диктаторами ведут к катастрофе. Деньги, полученные от продажи газа и топлива, используются для убийства невинных людей. К тому же очень вероятно, что ожидаемого топлива вообще не будет", - заявил эстонский премьер.

Именно поэтому Михал предлагает Евросоюзу обсудить быстрое увеличение военной поддержки Украины.

"Нам стоит подумать, можем ли мы оперативно усилить помощь Украине, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины", - подчеркнул Михал.

Кстати, 10 октября Дональд Трамп публично потребовал от Украины остановить удары по российским НПЗ.

На фоне последних событий Германия ясно дала понять, что не отменит свои санкции против РФ после решения президента США.

А в Сенате заявили, что Штаты стали спонсором терроризма из-за Трампа.

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