У Росії готуються до нового візиту команди Трампа

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - незабаром можуть знову прилетіти до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

За словами російських джерел, наступний візит команди Трампа до Москви може відбутися протягом найближчих двох тижнів. Точна дата наразі не розкривається.

"Така ймовірність, дійсно, є. Деталі будуть узгоджені", - заявив один із інсайдерів, коментуючи можливість того, що наступний візит відбудеться вже незабаром.

Що важливо розуміти, перші чутки про плани Віткоффа та Кушнера знову відвідати Росії з'явилися після телефонних перемовин Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, 9 жовтня президент США і глава Кремля домовилися про послаблення антиросійських санкцій. Так, Трамп наказав американському Мінфіну видати тимчасову ліцензію, яка дозволить країні-агресорці розпочати поставки мільйон тонн дизельного пального.

Віткофф розкрив подробиці останніх перемовин США, Європи та України

Напередодні в Маямі відбулися переговори за участю представників США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Єврокомісії, України та НАТО.

За словами Віткоффа, сторони обговорили шляхи деескалації та можливість завершення війни з Росією до настання зими.

Учасники переговорів також зосередилися на підготовці до зимового періоду, забезпеченні стабільної роботи енергосистеми та безперешкодного експорту зерна.

Крім того, вони розглянули питання гарантій безпеки й довгострокових домовленостей, покликаних запобігти новим війнам проти України та Європи. Окремо обговорили відновлення України після війни, розвиток її економіки та подальший вступ до Євросоюзу.