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В России десятки ветеранов войны станут мэрами и губернаторами, - ISW

Вторник 08 октября 2024 01:04
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В России десятки ветеранов войны станут мэрами и губернаторами, - ISW Фото: ветераны войны могут занять должности в местной власти РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль планирует до 2026 года назначить на руководящие должности десятки ветеранов российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным российских источников, Кремль стремится значительно увеличить число ветеранов войны в Украине, которые занимают руководящие должности в российских местных и региональных органах власти.

Заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко пообещал российскому диктатору Владимиру Путину, что не менее 50 российских ветеранов войны в Украине станут мэрами и губернаторами регионов.

Назначения запланированы в рамках программы реинтеграции ветеранов "Время героев" до 2026 года.

Ситуация в РФ и на оккупированных территориях Украины

Москва планирует передать власть на временно оккупированных территориях Украины под контроль террористов и убийц.

Также Россия, вероятно, готовит провокацию в виде теракта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси.

По данным СМИ, Путин снес резиденцию в Сочи, вероятно, из-за угрозы атак беспилотников.

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