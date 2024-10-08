ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії десятки ветеранів війни стануть мерами і губернаторами, - ISW

Вівторок 08 жовтня 2024 01:04
UA EN RU
У Росії десятки ветеранів війни стануть мерами і губернаторами, - ISW Фото: ветерани війни можуть обійняти посади у місцевій владі РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Кремль планує до 2026 року призначити на керівні посади десятки ветеранів російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російських джерел, Кремль прагне значно збільшити кількість ветеранів війни в Україні, які обіймають керівні посади у російських місцевих та регіональних органах влади.

Заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну, що щонайменше 50 російських ветеранів війни в Україні стануть мерами і губернаторами регіонів.

Призначення заплановані у рамках програми реінтеграції ветеранів "Час героїв" до 2026 року.

Ситуація в РФ та на окупованих територіях України

Москва планує передати владу на тимчасово окупованих територіях України під контроль терористів й убивць.

Також Росія, ймовірно, готує провокацію у вигляді теракту на Мозирському нафтопереробному заводі у Білорусі.

За даними ЗМІ, Путін зніс резиденцію в Сочі, ймовірно, через загрозу атак безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
DAILY
Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі