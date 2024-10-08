У Росії десятки ветеранів війни стануть мерами і губернаторами, - ISW

Фото: ветерани війни можуть обійняти посади у місцевій владі РФ (Getty Images)

Кремль планує до 2026 року призначити на керівні посади десятки ветеранів російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).