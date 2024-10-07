Россия может готовить провокацию на Мозырском НПЗ: в ЦПД рассказали, что об этом свидетельствует

Россияне в Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заговорили о международном терроризме. Директор российского ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина хочет втянуть в войну Беларусь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Центра противодействий дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко написал в своем Telegram.

Коваленко напомнил, что в минувшие выходные в Астане состоялось 55 заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Там были делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. В ходе заседания представители этих стран обсуждали международный терроризм, нелегальную миграцию, киберпреступность и наркобизнес.

В частности, на заседании директор ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО якобы "толкает Украину" к террористической войне и хочет вовлечь в конфликт Беларусь, Молдову, страны Балтии и Польшу.

По мнению Коваленко, такое заявление Бортникова может свидетельствовать, что Россия готовит возможную провокацию на Мозырском НПЗ.

"Я ранее рассказывал, что один из российских шахедов недавно ударил неподалеку от Мозыря, Беларусь пыталась это скрыть, но об ударе узнали благодаря камере на одном из домов, зафиксировавшем удар, а хозяйка выложила его в сеть (ее потом задержали)", - пишет Коваленко.

Он также напомнил, что Россия снова использовала международную трибуну для дискредитации Украины и Запада.