Боится дронов. Путин снес свою резиденцию в Сочи, - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин снес свою резиденцию в Сочи. Вероятной причиной может быть его опасения из-за частых атак беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания " Проект ".

Журналисты обратили внимание, что в течение последних семи месяцев Путин не посещал свою резиденцию в Сочи. Такого не было "как минимум 10 лет".

Причина в том, что на месте, где находится его резиденция, можно заметить котлован. Здание снесли.

"Изучив спутниковые снимки, мы пришли к выводу, что здание начали сносить в феврале 2024 года, а сравняли с землей здание к марту", - утверждают авторы расследования.

По их мнению, глава Кремля боится посещать черноморское побережье Краснодарского края из-за налетов дронов. Он якобы почувствовал угрозу своей безопасности еще в 2023 году, когда этот регион часто атаковали украинские беспилотники.

При этом с 2023 года пилоты самолетов, на которых летает диктатор, выключают транспондеры на протяжении большей части полета. Таким образом самолеты невозможно отследить.





