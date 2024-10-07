Боится дронов. Путин снес свою резиденцию в Сочи, - СМИ
Российский диктатор Владимир Путин снес свою резиденцию в Сочи. Вероятной причиной может быть его опасения из-за частых атак беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания "Проект".
Журналисты обратили внимание, что в течение последних семи месяцев Путин не посещал свою резиденцию в Сочи. Такого не было "как минимум 10 лет".
Причина в том, что на месте, где находится его резиденция, можно заметить котлован. Здание снесли.
"Изучив спутниковые снимки, мы пришли к выводу, что здание начали сносить в феврале 2024 года, а сравняли с землей здание к марту", - утверждают авторы расследования.
По их мнению, глава Кремля боится посещать черноморское побережье Краснодарского края из-за налетов дронов. Он якобы почувствовал угрозу своей безопасности еще в 2023 году, когда этот регион часто атаковали украинские беспилотники.
При этом с 2023 года пилоты самолетов, на которых летает диктатор, выключают транспондеры на протяжении большей части полета. Таким образом самолеты невозможно отследить.
Что предшествовало
Напомним, еще в прошлом году росСМИ узнали, что российский диктатор Владимир Путин для своих поездок начал все чаще использовать бронепоезд.
Одной из причин такого решения главы Кремля является то, что поезд сложнее отследить в режиме реального времени, чем самолет.
Также 30 мая загорелась неофициальная резиденция Путина, которая находится на Алтае.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.