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ГУР перехватило жалобы оккупантов на отправку в "мясные" штурмы (видео)

Понедельник 20 января 2025 20:40
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ГУР перехватило жалобы оккупантов на отправку в "мясные" штурмы (видео) Иллюстративное фото: ГУР перехватило жалобы оккупантов на отправку в "мясные" штурмы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные жалуются на свое командование, которое отправляет их в "мясные" штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В перехвате слышен разговор двух оккупантов. Один из которых расспрашивает где находится другой. С его слов становится понятно, что россиянин ушел в "самоволку". На это первый начинает ему угрожать тем, что их разоблачит командование и отправит в "мясной штурм".

"Вы, бл..дь, докатаетесь, бл..дь, Димон. Ты просто не понимаешь. Примут, нах..й, и командир просто, нах..й, скажет - нах..й, в штурм! Будет весело, да", - говорит россиянин.

Стоит напомнить, что "мясные штурмы" - достаточно популярны в российской армии. Таким образом оккупанты пытаются прорваться на позиции ВСУ, не жалея своей жизни.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 42 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, 153 БпЛА оперативно-тактического уровня, 87 автомобилей и 6 единиц спецтехники оккупантов.

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