Россияне возводят насосную станцию, чтобы запустить ЗАЭС: что известно

Россияне хотят перезапустить ЗАЭС

Заметим, что ЗАЭС когда-то производила пятую часть электроэнергии Украины, но уже более трех лет не работает. Ведь последний реактор прекратил производить электроэнергию в сентябре 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России.

Сейчас ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов, и как неизвестно стало. Запорожской атомной электростанции

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее на этой неделе заявил, что запуск АЭС пока невозможен из-за отсутствия стабильного электроснабжения и воды для охлаждения.

После этого Гросси встретился с Лихачевым. Сразу после этой встречи Россия подняла вопрос об американском ядерном топливе, которое хранится на украинской электростанции.

Более того, Лихачев заявил, что Россия готова полностью вернуть в США топливо, которое было поставлено в Украину американской компанией Westinghouse.

Напомним, что ранее РБК-Украина писало, какова вероятность того, что россияне перезапустят Запорожскую АЭС и что может произойти.

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