Может ли Россия запустить ЗАЭС в ближайшее время: ответ главы МАГАТЭ
Россия, вероятно, не сможет запустить Запорожскую атомную электростанцию в ближайшее время, несмотря на активные попытки.
Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Гросси во время визита в Киев подчеркнул, что россияне "никогда не скрывали", что хотят возобновить работу Запорожской атомной электростанции, но не смогут сделать это в ближайшее время.
Глава МАГАТЭ обратил внимание, что для возобновления работы станции, которая в настоящее время остановлена, необходимо будет закачивать воду из реки Днепр.
Слухи о планах России
Напомним, в конце The New York Times написало, что россияне возводят линии электропередач с целью перезапустить Запорожскую АЭС.
Новые линии электропередач заметили оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск. Их построили после февраля 2025 года.
Гросси, реагируя на такую информацию, подчеркивал, что он обеспокоен планами России по ЗАЭС. По его словам, МАГАТЭ планирует продолжать переговоры с россиянами по этому вопросу.
При этом сейчас ЗАЭС работает только на одной линии электропередач. До начала полномасштабной войны их было десять.
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