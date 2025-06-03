Может ли Россия запустить ЗАЭС в ближайшее время: ответ главы МАГАТЭ

Россия, вероятно, не сможет запустить Запорожскую атомную электростанцию в ближайшее время, несмотря на активные попытки.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Гросси во время визита в Киев подчеркнул, что россияне "никогда не скрывали", что хотят возобновить работу Запорожской атомной электростанции, но не смогут сделать это в ближайшее время. Глава МАГАТЭ обратил внимание, что для возобновления работы станции, которая в настоящее время остановлена, необходимо будет закачивать воду из реки Днепр.