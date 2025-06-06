Подлизывается к США? Москва официально обратилась в МАГАТЭ в попытке запустить ЗАЭС
Россия заявила о желании перезапустить Запорожскую АЭС. Для этого сегодня Москва официально обратилась в МАГАТЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По данным издания, Россия хочет возобновить работу Запорожской атомной электростанции, которая расположена вблизи одной из линий фронта войны.
Глава российской атомной энергетики Алексей Лихачев даже встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Мариано Гросси.
После сегодняшней встречи Россия подняла вопрос относительно американского ядерного топлива, которое хранится на украинской электростанции.
Лихачев заявил, что Россия готова либо использовать топливо, поставленное американской компанией Westinghouse, либо полностью вывезти его и вернуть в США.
Более того, Лихачев сказал, что Россия якобы подготовила "комплексный план" поэтапного ввода станции в эксплуатацию, но его можно реализовать только в случае устранения всех военных угроз.
В то же время он отметил, что Westinghouse и американские энергетические чиновники ранее выражали России беспокойство в связи с вопросом топлива.
Мало того, сегодня Москва обратилась в ядерный надзорный орган ООН с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном для решения данного вопроса.
Заметим, что ЗАЭС, которая когда-то производила пятую часть электроэнергии Украины, не работает с 2022 года, когда боевые действия приблизились к ней. Она имеет шесть реакторов, последний из которых прекратил производить электроэнергию в сентябре того же года.
Рафаэль Гросс, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил Reuters на этой неделе, что запуск АЭС пока невозможен из-за отсутствия стабильного электроснабжения и воды для охлаждения.
Отметим, что ранее РБК-Украина писало, какова вероятность того, что россияне перезапустят Запорожскую АЭС и что может произойти.
Стоит добавить, что сегодня ночью Международное агентство по атомной энергии зафиксировало очередную серию взрывов на Запорожской атомной электростанции.
Это уже четвертый подобный инцидент с начала года.
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