Росіяни зводять насосну станцію, щоб запустити ЗАЕС: що відомо

Росіяни хочуть перезапустити ЗАЕС

Зауважимо, що ЗАЕС колись виробляла п'яту частину електроенергії України, але вже більше як три роки не працює. Адже останній реактор припинив виробляти електроенергію у вересні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії.

Наразі ЗАЕС перебуває під повним контролем окупантів, і як невідомо стало. Запорізької атомної електростанції

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі раніше цього тижня заявив, що запуск АЕС наразі неможливий через відсутність стабільного електропостачання та води для охолодження.

Після цього Гроссі зустрівся з Ліхачовим. Відразу після цієї зустрічі Росія порушила питання щодо американського ядерного палива, яке зберігається на українській електростанції.

Ба більше, Ліхачов заявив, що Росія готова повністю повернути до США паливо, що було поставлене до України американською компанією Westinghouse.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна писало, яка ймовірність того, що росіяни перезапустять Запорізьку АЕС і що може статися.

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