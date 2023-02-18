Оккупанты в Запорожской области готовятся к обороне и накапливают силы, - мэр Мелитополя

Российские захватчики продолжают готовить Запорожскую область к обороне и занимаются проверкой бомбоубежищ в Мелитопольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

Также мэр города рассказал, что россияне ежедневно опрокидывают в Запорожскую область автобусы с наемниками ЧВК "Вагнера". Также они провели инвентаризацию всех бомбоубежищ в городе и приказали коммунальщикам начать проводить там ремонтные работы. Федоров добавил, что россияне готовят их только для себя, а не для гражданского населения.

Федоров объяснил, что оккупанты зарывают в землю морские контейнеры и пытаются построить какие-то бункеры.

"В поселке Новониколаевка Мелитопольского района начали строить подземный город", - говорится в заявлении.

По его словам, в регионе уже построили несколько линий защиты.

Напомним, что большая колонна автобусов в сопровождении внедорожников с отметкой ЧВК "Вагнера" замечена в оккупированном Мелитополе.

По данным британской разведки, потери российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч. Силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.

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