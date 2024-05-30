RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне уничтожили исторический памятник в Харьковской области: обнародовано видео последствий

Фото: россияне уничтожили исторический памятник в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В поселке Малая Даниловка Харьковской области российские захватчики уничтожили ракетами манеж Харьковского зооветеринарного института.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Малоданиловской общины Александра Гололобова.

"Война с лошадьми, козами, свиньями, кроликами и коровами. Исторический памятник, место где ковались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители полностью разрушено", - написал он.

Гололобов также обнародовал видео последствий попаданий. Судя по кадрам, ракетный удар был нанесен по манежу Харьковского зооветеринарного института.

Ночная атака на Украину 30 мая

В ночь на 30 мая около 2:00 агрессор атаковал пятью ракетами ЗРК С-300 объекты инфраструктуры и жилой массив Малоданиловской общины в Харьковской области.

Пострадал жилой микрорайон, магазины, медицинское учреждение, помещения библиотеки, спортивной школы. Без окон оказались более 100 квартир.

Всего по Харькову и области армия РФ выпустила 8 ракет с территории Белгорода. В результате обстрела в городе пострадали четыре человека.

Добавим, что этой ночью агрессор запускал крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95 из района города Энгельс. Все ракеты были нацелены на район города Староконстантинова Хмельницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков