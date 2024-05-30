UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни зруйнували історичну пам'ятку в Харківській області: оприлюднене відео наслідків

Фото: росіяни знищили історичну пам'ятку в Харківській області (t.me/AlexsAlexs_G)
Автор: Валерій Савицький

У селищі Мала Данилівка Харківської області російські загарбники знищили ракетами манеж Харківського зооветеринарного інституту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова.

"Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване", - написав він.

Гололобов також оприлюднив відео наслідків влучань. Судячи з кадрів, ракетний удар було завдано по манежу Харківського зооветеринарного інституту.

Також пізніше голова цієї селищної ради показав фото наслідків ракетного удару РФ по території громади. 

Гололобов уточнив, що близько 02:30 ворог бив балістикою, попередньо з С-300, по об'єктах інфраструктури та житловому масиву громади. Загалом противником було завдано 5 ракетних ударів.

"Ніхто не постраждав. Серед загиблих лише кролі", - додав він.

 

 

Нічна атака на Україну 30 травня

В ніч на 30 травня близько 2:00 агресор атакував п'ятьма ракетами ЗРК С-300 об’єкти інфраструктури та житловий масив Малоданилівської громади у Харківськівській області.

Постраждав житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи. Без вікон опинилися понад 100 квартир.

Загалом по Харкову й області армія РФ випустила 8 ракет з території Бєлгорода. Внаслідок обстрілу в місті постраждали чотири особи.

Додамо, що цієї ночі агресор запускав крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95 з району міста Енгельс. Усі ракети були націлені на район міста Старокостянтинова Хмельницької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків