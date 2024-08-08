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Россияне утром обстреляли Константиновку: есть погибшие

Фото: россияне обстреляли Константиновку 8 августа (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

8 августа россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. Погибли люди.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Два человека погибли в результате обстрела Константиновки", - рассказал он.

Оккупанты попали в частный сектор. По предварительной информации, враг использовал артиллерию.

 

Обстрелы Константиновки

Российские войска постоянно обстреливают Константиновку Донецкой области. Например, в июне россияне нанесли авиаудар по Константиновке. Попали по жилому микрорайону, пострадали пять человек.

Кроме того, в апреле РФ ударила по Константиновке. Один человек погиб, еще двое пострадали.

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