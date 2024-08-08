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Росіяни зранку обстріляли Костянтинівку: є загиблі

Фото: росіяни обстріляли Костянтинівку 8 серпня (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

8 серпня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області. Загинули люди.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Дві людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки", - розповів він.

Окупанти поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, ворог використав артилерією.

Обстріли Костянтинівки

Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку на Донеччині. Наприклад, у червні росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Потрапили житловим мікрорайоном, постраждали п'ятеро людей.

Крім того, у квітні РФ вдарила по Костянтинівці. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

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