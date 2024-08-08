Росіяни зранку обстріляли Костянтинівку: є загиблі

Обстріли Костянтинівки

Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку на Донеччині. Наприклад, у червні росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Потрапили житловим мікрорайоном, постраждали п'ятеро людей.

Крім того, у квітні РФ вдарила по Костянтинівці. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

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