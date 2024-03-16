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Россияне утром обстреляли из артиллерии Донецкую область, есть погибший и раненый

Фото: Россияне утром обстреляли из артиллерии Донецкую область, есть погибший и раненый (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром обстреляли из артиллерии Новоселовку Первую Донецкой области. В результате ударов погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

По словам главы ОГА, в результате ударов из тяжелой артиллерии погиб 51-летний мужчина. Еще один получил ранения, он был госпитализирован. 

"Очеретинскую громаду рассекает линия фронта. Каждый день там несет угрозу для жизни. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь", - добавил Филашкин. 

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

Также 7 марта россияне сбросили управляемые авиационные бомбы на Торецк и Константиновку. В результате ударов пять человек получили ранения.

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