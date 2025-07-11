Россияне с утра атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Воздушные силы сообщили об активности вражеских беспилотников в нескольких регионах. В частности, в 07:53 зафиксирован пролет дронов из Черниговской области в направлении Киевской области.

Также были замечены новые группы беспилотников на севере Черниговской области.

Кроме того, в Черном море зафиксирован разведывательный БпЛА, который двигался в сторону Одесской области. Для его уничтожения были привлечены средства противовоздушной обороны.

По состоянию на 08:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обновлено в 09.35

Ситуация стремительно меняется, растет угроза для ряда регионов Украины.

Так, в 08:45 группы ударных дронов зафиксировано на Черниговщине в районах Мены, Олышевки и Остера.

В то же время в Черкасской области дроны пролетали мимо Драбов и двигались в направлении Золотоноши.

В 09:05 на севере Киевщины обнаружен ударный БпЛА, который двигался на юго-западное направление.

Также сообщается об активности дронов в центральной и северной части Черниговской области, которые также направляются на юго-запад.

В 09:11 на Житомирщине объявлено угрозу применения врагом ударных беспилотников.

В 09:20 аналогичная угроза зафиксирована в Одесской и Николаевской областях.

По состоянию на 09:39 карта воздушных тревог Украины выглядела так: