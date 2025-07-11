Россияне с утра атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российская армия утром пятницы, 11 июля, дополнительно запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Воздушные силы сообщили об активности вражеских беспилотников в нескольких регионах. В частности, в 07:53 зафиксирован пролет дронов из Черниговской области в направлении Киевской области.
Также были замечены новые группы беспилотников на севере Черниговской области.
Кроме того, в Черном море зафиксирован разведывательный БпЛА, который двигался в сторону Одесской области. Для его уничтожения были привлечены средства противовоздушной обороны.
По состоянию на 08:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Обновлено в 09.35
Ситуация стремительно меняется, растет угроза для ряда регионов Украины.
Так, в 08:45 группы ударных дронов зафиксировано на Черниговщине в районах Мены, Олышевки и Остера.
В то же время в Черкасской области дроны пролетали мимо Драбов и двигались в направлении Золотоноши.
В 09:05 на севере Киевщины обнаружен ударный БпЛА, который двигался на юго-западное направление.
Также сообщается об активности дронов в центральной и северной части Черниговской области, которые также направляются на юго-запад.
В 09:11 на Житомирщине объявлено угрозу применения врагом ударных беспилотников.
В 09:20 аналогичная угроза зафиксирована в Одесской и Николаевской областях.
По состоянию на 09:39 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Напомним, в ночь на 11 июля Россия атаковала Украину дронами. Основной удар получил центр Харькова. В результате взрыва поврежден, в частности, роддом. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере девять человек.
В Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек. Зафиксировано семь попаданий в целом.
Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки ударных дронов типа "Шахедов".
В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Местные власти и военные призвали жителей следить за сообщениями и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
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