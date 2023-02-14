В небе над Румынией заметили аэростат, в стране подняли истребители

Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила воздушную цель, по характеристикам похожую на аэростат. В небо подняли истребители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Hotnews .

Отмечается, что шар развивался на высоте около 11 000 метров над землей.

Власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта - два самолета МиГ-21 были подняты в воздух с одной из местных авиабаз.

"Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут для полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу", - сообщили в Минобороны Румынии.