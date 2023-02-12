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Атака "Шахедов" не подтвердилась. Воздушные силы назвали причину тревоги

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Воскресенье 12 февраля 2023 22:23
Атака "Шахедов" не подтвердилась. Воздушные силы назвали причину тревоги Фото: атака "Шахедов" не подтвердилась (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Информация по атаке российских оккупантов дронами-камикадзе "Шахедами" в Днепропетровской области не соответствует действительности, поскольку противник использовал разведчик беспилотник и несколько воздушных шаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Информация о применении противником "Шахедов" вечером 12 февраля в Днепропетровской области, которая распространяется некоторыми телеграмм-каналами, не соответствует действительности. Враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что по вражескому дрону работала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток".

"Результат уточняется", – добавили в ВСУ.

Напомним, что сегодня в Днепропетровской области сообщили об атаке "Шахедами".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупнаты могут использовать воздушные шары для того, чтобы истощить украинское ПВО.

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