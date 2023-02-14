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Молдова закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности

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Молдова, Вторник 14 февраля 2023 14:21
Молдова закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности Фото: Молдова закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и компания Air Moldova.

Обновлено 14:53

Информационное агентство Moldova Liberă отметило, что воздушное пространство Молдовы открыто, запрет полетов отменен.

"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыты, ждем возобновления рейсов", - сообщили в компании Air Moldova.

В связи с этим будут внесены изменения в сегодняшнее расписание.

Согласно последним данным, запрет продлится до 16:00.

Пассажиров просят сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта онлайн.

Тем временем в сети сообщают, что причиной запрета стал российский разведывательный дрон, залетевший в воздушное пространство Молдовы. Официального подтверждения этого пока нет.

Добавим, что международный аэропорт Кишинев также подтвердил, что по решению органа гражданской авиации воздушное пространство страны закрыто до 16:00.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов дестабилизировать ситуацию и сменить власть в Молдове.

РБК-Украина разбиралось, что кроет в себе российский план и повлияет ли это на ситуацию в Украине.

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