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В России заявили об "обстреле" Курской области и обвинили ВСУ

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Россия, Воскресенье 19 марта 2023 14:30
В России заявили об "обстреле" Курской области и обвинили ВСУ Фото: в России заявили об "обстреле" Курской области и обвинили ВСУ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 19 марта, в Курской области прозвучали взрывы. Власти региона пожаловались на "обстрел" нескольких приграничных населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

По его словам, сегодня, якобы ВСУ "обстреляли" село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района.

В частности, в поселке Краснооктябрьский Глушковского района якобы "насчитали" 10 прилетов, зафиксированы "незначительные повреждения" здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.

"Также здесь есть несколько обрывов линий электропередач", - добавил Старовойт.

Напомним, что в Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных.

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