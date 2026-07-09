Россияне снова что-то планируют: Сикорский предупредил о новых угрозах для Европы

Россия готовит новые провокации и диверсии против европейских стран, однако разглашение этих планов должно сдержать Кремль от агрессивных шагов.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По словам польского министра, Запад располагает надежными разведывательными данными о новых замыслах россиян. В то же время, он отметил, что Москва уже ведет активную гибридную и кинетическую войну против Польши и Франции.
Среди враждебных действий Кремля Сикорский перечислил кибератаки на критическую инфраструктуру, попытки поджогов, диверсии на железные дороги, ушибы беспилотников, а также использование теневого флота для картографирования важных объектов.
Отдельно он упомянул об отправке эскадронов смерти для ликвидации врагов российского диктатора Владимира Путина.
"Сегодня вы должны доверять нам, не только мне, другие страны тоже это делают, у нас есть достоверная информация о том, что россияне снова что-то планируют, и цель этих предупреждений - отказать их от осуществления этих провокаций", - подчеркнул руководитель польского МИД.
Он напомнил, что подобная тактика сработала в преддверии полномасштабного вторжения в Украину. Тогда спецслужбы США также публично предупреждали о подготовке российских операций под "чужим флагом", что заставило Кремль отказаться от некоторых провокаций.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что его страна вместе с Польшей уже четыре года находится под прицелом России в гибридной сфере. Он связал активизацию Кремля с неудачами на фронте.
"Чем больше трудностей у Путина на фронте и чем больше ему грозит опасность, тем больше провокаций он генерирует", - отметил Барро.
Французский чиновник призвал европейские страны сохранять спокойствие, усиливать давление на Россию и продолжать бесперебойную военную и финансовую помощь Украине.
Напомним, недавно польский премьер-министр Дональд Туск заявил об интенсивной подготовке Варшавы к разным сценариям, поскольку благодаря информации от дружественных государств страна осведомлена о действующих угрозах.
По его словам, критическими для безопасности региона, особенно для стран Балтии, могут стать уже в ближайшие месяцы.
В то же время у медиа появились предупреждения от Соединенных Штатов относительно возможных вооруженных провокаций со стороны России против Польши, которые Кремль может реализовать в ближайшее время из-за ударов беспилотниками или локального наземного вторжения.
Кроме того, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также подтвердил, что не исключаетэскалации со стороны Российской Федерации против членов Альянса, и отметил важность надлежащего и решительного ответа НАТО в случае возникновения реальной опасности.