Ближайшие месяцы могут быть критическими, особенно в странах Балтии, - Туск
Благодаря информации дружественных стран Польша осведомлена об угрозах и готовится к разным сценариям. Критическими могут быть уже ближайшие месяцы.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.
"Я не намерен никого пугать, но ближайшие месяцы могут быть критическими, особенно в странах Балтии, эти опасения ощущаются", - сказал он.
Польский премьер также отметил, что Польша "очень интенсивно готовится к разным сценариям".
"Не боимся, готовимся, но мы не можем недооценивать ситуацию. Мы осведомлены об угрозах, в частности, благодаря информации от наших союзников", - подчеркнул Туск.
Напомним, The Telegraph сообщало, что Россия может прибегнуть к вооруженным провокациям против Польши уже в ближайшее время. Среди возможных сценариев называли атаки беспилотниками или даже ограниченное наземное вторжение.
Также The Guardian писало, что за последние 18 месяцев РФ проводила шпионскую операцию против стратегических ядерных объектов в нескольких странах ЕС. Для этого оккупанты использовали дроны, которые запускали с судов так называемого "теневого флота".
Кроме того, по данным разведки, Кремль готовит новые провокации, направленные против государств НАТО. Российский диктатор стремится проверить готовность США защищать самых маленьких членов Альянса. Под наибольшей угрозой находятся Польша и государства Балтии.