Ближайшие месяцы могут быть критическими, особенно в странах Балтии, - Туск

Благодаря информации дружественных стран Польша осведомлена об угрозах и готовится к разным сценариям. Критическими могут быть уже ближайшие месяцы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci .

"Я не намерен никого пугать, но ближайшие месяцы могут быть критическими, особенно в странах Балтии, эти опасения ощущаются", - сказал он.

Польский премьер также отметил, что Польша "очень интенсивно готовится к разным сценариям".

"Не боимся, готовимся, но мы не можем недооценивать ситуацию. Мы осведомлены об угрозах, в частности, благодаря информации от наших союзников", - подчеркнул Туск.

Напомним, The Telegraph сообщало, что Россия может прибегнуть к вооруженным провокациям против Польши уже в ближайшее время. Среди возможных сценариев называли атаки беспилотниками или даже ограниченное наземное вторжение.