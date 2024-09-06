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Россияне снова расстреляли украинского военнопленного: что известно

Пятница 06 сентября 2024 13:18
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Россияне снова расстреляли украинского военнопленного: что известно Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Российские военные совершили очередное военное преступление. Они убили украинского военнопленного и обнародовали видео казни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Проект "Хочу жить" .

Жестокое убийство оккупанты зафиксировали на видео и опубликовали в сети. Такая публичная демонстрация насилия в очередной раз доказывает садизм и жестокость русских солдат.

После совершенного преступления оккупант в видео цинично заявил, что они пришли "освобождать" землю, которая якобы "принадлежит" России, от "врагов" и "нацизма".

В Проекте отметили, что новое убийство украинского военнопленного является напоминанием о том, что участие в войне на стороне России означает соучастие в кровопролитии и преступлениях, за которые придется отвечать всем захватчикам.

Украинские спецслужбы знают почти обо всех подобных преступлениях оккупантов. Обнародованное видео очередной казни российскими солдатами украинского военнопленного упрощает процесс идентификации военных преступников.

В Проекте напомнили, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности, и виновные не останутся безнаказанными.

Убийства россиянами украинских военнопленных

Известно, что правоохранители Украины расследуют 61 случай казней российскими солдатами украинских военнопленных. Примечательно, что к началу апреля этого года было известно об около 50 подобных преступлениях. Однако оккупанты продолжают убивать попавших в плен украинских военных, несмотря на предписания международного гуманитарного права и обычаи войны.

Одним из известнейших случаев казни россиянами военнопленного стал расстрел украинского бойца после того, как он сказал "Слава Украине". Это произошло в прошлом году. ООН подтвердила подлинность видео казни, которую российские оккупанты обнародовали в сети. Убитым украинским военным оказался Тимофей Шадура.

Этим летом российские захватчики казнили украинских военнопленных у Роботиного. Украинские правоохранители установили, что свое преступление россияне совершили в июне 2024 года.

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