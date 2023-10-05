В ООН подтвердили подлинность видео казни украинского бойца после слов "Слава Украине”

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в последнем докладе верифицировали шесть новых случаев внесудебных казней украинских пленных и подтвердило подлинность видео убийства украинского бойца после слов "Слава Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"УВКПЧ задокументировало шесть дополнительных случаев внесудебных казней украинских военнопленных, причем все они произошли до отчетного периода. Управление также продолжало документировать сообщения о пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными, удерживаемыми РФ, а также об ужасающих условиях содержания, включая принудительный труд", - говорится в новом отчете.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также исследовало два видео, появившиеся в сети 6 марта и 11 апреля 2023 года, на которых оккупанты пытают и казнят двух украинских военных.

"На первом видео российские военнослужащие застрелили украинского военнопленного после того, как он произнес "Слава Украине". На втором видео российский военный обезглавил украинского военнослужащего. Обе видеозаписи, которые, вероятно, были записаны до отчетного периода, являются подлинными", - сказано в отчете.

В целом из 56 украинских военнослужащих, опрошенных УВКПЧ в отчетный период, 51 рассказал, что подвергался различным формам пыток и жестокого обращения.

Отчет охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2023 года. Доклад и его выводы основаны на данных, собранных в ходе полевых миссий, посещений мест содержания под стражей, а также дистанционного мониторинга оккупированной территории.

Казнь украинского военного после слов "Слава Украине"

Напомним, 11 апреля в сети появилось видео, на котором российские оккупанты жестоко казнят украинского военного.

Позже уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинская разведка предварительно установила личности россиян, которые убили нашего военного.

Вскоре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за то, что его солдаты жестоко казнили украинского военного.