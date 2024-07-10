ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино, - генпрокурор

Украина, Среда 10 июля 2024 18:34
UA EN RU
Россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино, - генпрокурор Фото: генпрокурор Андрей Костин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители начали производство по обнародованному факту очередного расстрела украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Страна-террорист Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали. Еще одно доказательство этого - видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей", - заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Генпрокурор заявил, что по данному факту начато уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

"Мы знаем, что это не случайность. Это преднамеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как тех, кто отдал этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", - подчеркнул генпрокурор.

По данным Костина, 10 июля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ двух украинских защитников, которые до этого были взяты в плен.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - добавили в офисе.

Напомним, что это не первый подобный случай. В прошлом месяце ГУР идентифицировало россиян, расстрелявших четырех пленных возле Роботиного.

Всего со времени полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские правоохранители зафиксировали более 60 случаев казней украинских военных российскими оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Офис Генпрокурора
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине