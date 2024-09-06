Росіяни знову розстріляли українського військовополоненого: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Проєкт "Хочу жити" .

Жорстоке вбивство окупанти зафіксували на відео та опублікували в мережі. Така публічна демонстрація насильства вкотре доводить садизм і жорстокість російських солдатів.

Після скоєного злочину окупант у відео цинічно заявив, що вони прийшли "звільняти" землю, яка нібито "належить" Росії, від "ворогів" та "нацизму".

У Проєкті зазначили, що нове вбивство українського військовополоненого є нагадуванням про те, що участь у війні на боці Росії означає співучасть у кровопролитті та злочинах, за які доведеться відповідати всім загарбникам.

Українські спецслужби знають майже про всі подібні злочини окупантів. Оприлюднене відео чергової страти російськими солдатами українського військовополоненого спрощує процес ідентифікації воєнних злочинців.

У Проєкті нагадали, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності, і винні не залишаться безкарними.

Вбивства росіянами українських військовополонених

Відомо, що наразі правоохоронці України розслідують 61 випадок страт російськими солдатами українських військовополонених. Примітно, що на початок квітня цього року було відомо про близько 50 подібних злочинів. Однак окупанти продовжують вбивати українських військових, що потрапили у полон, попри приписи міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни.

Одним із найвідоміших випадків страти росіянами військовополоненого став розстріл українського бійця після того, як він сказав "Слава Україні". Це сталося минулого року. ООН підтвердило справжність відео страти, яке російські окупанти оприлюднили у мережі. Страченим українським військовим виявився Тимофій Шадура.