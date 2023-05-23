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Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть погибший и травмированный

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Львово , Вторник 23 мая 2023 19:13
Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть погибший и травмированный Фото: Автомобили медиков (facebook com brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска снова обстреляли территорию Херсонской области из минометов. В результате вражеской атаки есть погибший и травмированный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

"Около 16:30 мая российские военные осуществили минометный обстрел село Львово в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

От полученных ранений погиб мужчина. Еще один гражданский получил ранения, он госпитализирован.

Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть погибший и травмированный

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. Село Львов находится недалеко от оккупированной Новой Каховки. Российские войска регулярно наносят удары по левобережью Херсонской области.

Напомним, что российские войска обстреляли пгт Казацкое (Херсонская область) во вторник, 23 мая. В результате вражеской атаки погиб один человек.

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