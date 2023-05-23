Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть погибший и травмированный

Российские войска снова обстреляли территорию Херсонской области из минометов. В результате вражеской атаки есть погибший и травмированный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

"Около 16:30 мая российские военные осуществили минометный обстрел село Львово в Бериславском районе", - говорится в сообщении. От полученных ранений погиб мужчина. Еще один гражданский получил ранения, он госпитализирован. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. Село Львов находится недалеко от оккупированной Новой Каховки. Российские войска регулярно наносят удары по левобережью Херсонской области.