Россияне из минометов обстреляли Херсонскую область: погибла женщина
Российские войска обстреляли пгт Казацкое (Херсонская область) во вторник, 23 мая. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Утром 23 мая 2023 года российская армия осуществила минометный обстрел пгт Казацкое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела погибла женщина. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Пгт Казацкое находится на левобережье Херсонской области, фактически напротив оккупированной Новой Каховки. Российские войска регулярно обстреливают села и города Херсонской области с правобережья.
Напомним, что вчера российские войска обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
Недавно в результате преднамеренной атаки россиян в селе Казацкое Херсонской области погиб мужчина.
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