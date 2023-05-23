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Россияне из минометов обстреляли Херсонскую область: погибла женщина

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Казацкое, Вторник 23 мая 2023 15:10
Россияне из минометов обстреляли Херсонскую область: погибла женщина Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска обстреляли пгт Казацкое (Херсонская область) во вторник, 23 мая. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Утром 23 мая 2023 года российская армия осуществила минометный обстрел пгт Казацкое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погибла женщина. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Россияне из минометов обстреляли Херсонскую область: погибла женщина

Пгт Казацкое находится на левобережье Херсонской области, фактически напротив оккупированной Новой Каховки. Российские войска регулярно обстреливают села и города Херсонской области с правобережья.

Напомним, что вчера российские войска обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Недавно в результате преднамеренной атаки россиян в селе Казацкое Херсонской области погиб мужчина.

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