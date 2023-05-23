Россияне из минометов обстреляли Херсонскую область: погибла женщина

Российские войска обстреляли пгт Казацкое (Херсонская область) во вторник, 23 мая. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Утром 23 мая 2023 года российская армия осуществила минометный обстрел пгт Казацкое", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате обстрела погибла женщина. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Пгт Казацкое находится на левобережье Херсонской области, фактически напротив оккупированной Новой Каховки. Российские войска регулярно обстреливают села и города Херсонской области с правобережья.