Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Воскресенье 07 сентября 2025 23:19
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов Фото: Украину атакуют российские ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:53 вражеские беспилотники двигались:

  • в Николаевской области курсом на Кировоградскую область;
  • с Днепропетровской на Кировоградскую область;
  • в Донецкой области (Покровский район);
  • в акватории Черного моря в направлении Одесской области;
  • на границе Сумской и Черниговской областей.

Кроме того, в акватории Черного моря в направлении Одесской области движется вражеский разведывательный дрон. Привлечены средства для его сбивания.

В 23:12 военные сообщили о приближении "Шахедов" к городу Кременчуг Полтавской области.

В 23:21 дроны двигались из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

По состоянию на 23:40 российские дроны двигались:

  • из Кировоградской и Полтавской областей в направлении Черкасской области;
  • в Донецкой области (Покровский район);
  • в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.

В 23:56 вражеские БПЛА двигались из Черкасской области в Киевскую область (Белоцерковский район).

Также зафиксировано движение дронов в направлении Николаева.

В 00:25 несколько групп беспилотников в Киевской области двигались курсом на Обухов.

Мониторинговые паблики сообщают, что стая дронов возвращается на Триполье в район Трипольской ТЭС.

По состоянию на 00:49 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне снова атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где риск ударов

Массированный обстрел России

В ночь на 7 сентября российские террористы массированно обстреляли Украину дронами-камикадзе, крылатыми и баллистическими ракетами. В целом, агрессор использовал более 800 ударных дронов и 13 ракет.

От атаки пострадали Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Кременчуг, Павлоград, Кривой Рог и другие населенные пункты.

В частности, в Киеве "Шахеды" повредили два жилых дома, погибла женщина с младенцем, пострадали как минимум 20 человек.

В столице дроны повредили здание Кабинета министров, на верхних этажах вспыхнул масштабный пожар.

Подробнее о новой тактике России с учетом пораженных целей, - читайте в материале РБК-Украина.

