Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов
Российские военные снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
По состоянию на 22:53 вражеские беспилотники двигались:
- в Николаевской области курсом на Кировоградскую область;
- с Днепропетровской на Кировоградскую область;
- в Донецкой области (Покровский район);
- в акватории Черного моря в направлении Одесской области;
- на границе Сумской и Черниговской областей.
Кроме того, в акватории Черного моря в направлении Одесской области движется вражеский разведывательный дрон. Привлечены средства для его сбивания.
В 23:12 военные сообщили о приближении "Шахедов" к городу Кременчуг Полтавской области.
В 23:21 дроны двигались из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
По состоянию на 23:40 российские дроны двигались:
- из Кировоградской и Полтавской областей в направлении Черкасской области;
- в Донецкой области (Покровский район);
- в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.
В 23:56 вражеские БПЛА двигались из Черкасской области в Киевскую область (Белоцерковский район).
Также зафиксировано движение дронов в направлении Николаева.
В 00:25 несколько групп беспилотников в Киевской области двигались курсом на Обухов.
Мониторинговые паблики сообщают, что стая дронов возвращается на Триполье в район Трипольской ТЭС.
По состоянию на 00:49 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Массированный обстрел России
В ночь на 7 сентября российские террористы массированно обстреляли Украину дронами-камикадзе, крылатыми и баллистическими ракетами. В целом, агрессор использовал более 800 ударных дронов и 13 ракет.
От атаки пострадали Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Кременчуг, Павлоград, Кривой Рог и другие населенные пункты.
В частности, в Киеве "Шахеды" повредили два жилых дома, погибла женщина с младенцем, пострадали как минимум 20 человек.
В столице дроны повредили здание Кабинета министров, на верхних этажах вспыхнул масштабный пожар.
