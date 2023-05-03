Россияне снова атаковали приграничье Черниговской и Сумской областей: есть разрушения

Сегодня вечером, 3 мая, российские войска трижды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

"По состоянию на 20:00 3 мая российские войска трижды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 3 мая, по состоянию на 16:00 российские войска дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Также ранее мы писали, что во вторник, 2 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрела одного из населенных пунктов произошло возгорание жилого дома, пострадали две местные жительницы.

Позже россияне еще пять раз обстреляли приграничье.

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