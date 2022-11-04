ПВО круто поработала. В Днепропетровской области ночью сбили 8 дронов-камикадзе врага

Оккупанты в ночь на 4 ноября атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Все вражеские беспилотники были сбиты украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник отметил, что наша ПВО круто поработала.



"Приземлила" 8 враждебных Shahed-136. Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восход" уничтожили в Никопольском районе", - указал Резниченко.

Однако терроризировали россияне район и другим оружием. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 громады: Никопольскую, Мировскую, Красногригоревскую и Марганецкую.



К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время в Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборванная линия электропередач.



"В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без вражеских ударов и в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Россияне обстреляли Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)