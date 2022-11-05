Россияне ночью из "Градов" накрыли Никопольский район: вспыхнули пожары

"Стреляли из временно оккупированного Энергодара по трем громадам - Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской", - отметил чиновник.



Резниченко указал, что больше всего досталось Никополю. На город противник направил около 40 снарядов. Вспыхнули два пожара. Пожарные пламя уже утихомирили.



В результате обстрелов изуродованы полутора десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество.



"К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых. В других районах ночь с сиреной и без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

К слову, военные из воздушного командования "Восход" уничтожили еще один вражеский Shahed-136. Сбили курсирующий боеприпас в Синельниковском районе.

Россияне ночью из "Градов" накрыли Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA)