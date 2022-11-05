ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью из "Градов" накрыли Никопольский район: вспыхнули пожары

Новина українською →
Суббота 05 ноября 2022 08:05
Россияне ночью из "Градов" накрыли Никопольский район: вспыхнули пожары Фото: Россияне ночью из "Градов" накрыли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ночью 5 ноября нанесли удары с "Градов" и тяжелые артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Стреляли из временно оккупированного Энергодара по трем громадам - Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что больше всего досталось Никополю. На город противник направил около 40 снарядов. Вспыхнули два пожара. Пожарные пламя уже утихомирили.

В результате обстрелов изуродованы полутора десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество.

"К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых. В других районах ночь с сиреной и без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

К слову, военные из воздушного командования "Восход" уничтожили еще один вражеский Shahed-136. Сбили курсирующий боеприпас в Синельниковском районе.

Россияне ночью из "Градов" накрыли Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, ночью 4 ноября в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины