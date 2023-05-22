RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне снова атаковали Купянск: ранены две женщины

Фото: оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области 22 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты снова обстреляли Купянск Харьковской области в понедельник, 22 мая. Ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. К сожалению, ранения получили 2 женщины - 76-ти и 53-х лет", - рассказал он.

По данным главы региона, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, из-за обстрелов в городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура.

"На месте работают экстренные службы", - добавил Синегубов.

Обстрелы Харьковской области в сутки

Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что за прошедшие сутки оккупанты из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.

В частности, в результате ракетного удара по с. Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Потерпел ранение гражданский мужчина. Также под обстрелом были Волчанск, Чугуев, Казачья Лопань, Каменка.

Добавим, что в последнее время жители Харькова чаще стали слышать звуки взрывов. В частности, они доносятся в город во время обстрелов Харьковского района, в частности Цыркунов. Например, во время одного из таких обстрелов один человек погиб, двое получили ранения.

Напомним, ВСУ полностью освободили город Купянск Харьковской области, выбив врага из левобережной части города в сентябре 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков