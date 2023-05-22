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В Харькове был слышен взрыв во время воздушной тревоги

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Харьков, Понедельник 22 мая 2023 04:10
В Харькове был слышен взрыв во время воздушной тревоги Фото: в Харькове был слышен взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове во время воздушной тревоги сегодня ночью, 22 мая, был слышен громкий взрыв. По предварительной информации, он прозвучал за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов пока ничего не сообщается. Жителей области до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".

Обстрелы Харькова

В результате успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины на Харьковском направлении, которое состоялось осенью прошлого года, россияне были лишены возможности атаковать город из ствольной артиллерии и РСЗО, но они продолжают наносить удары использовать ракеты разных классов и дроны-камикадзе.

Большинство обстрелов области производятся россиянами с помощью ракетных систем С-300. Но 20 мая на Харьков была совершена атака с помощью дрона-камикадзе. Также вчера оккупанты обстреляли территорию Харькова и области. Оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района с использованием ракет С-300.

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