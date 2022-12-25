Россияне сносят исторические здания в центре Мариуполя, - советник мэра

По его словам, в центре города россияне активно сносят здания, в том числе и исторические. В частности, они хотят уничтожить Дом с часами в Мариуполе, в котором находилась студия известного украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

"Все, абсолютно все, что составляет историческую ценность, превращают в пепел", - отметил Андрющенко.