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Россияне хотят снесли целый квартал в Мариуполе, - советник мэра

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Мариуполь, Среда 14 декабря 2022 12:43
Россияне хотят снесли целый квартал в Мариуполе, - советник мэра Иллюстративное фото: россияне хотят снесли целый квартал в Мариуполе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты и коллаборанты хотят полностью доразрушить Мариуполь. Они задумали снести целый квартал во временно оккупированном городе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что пропагандистские паблики обнародовали карту с планами разрушения на базе "Яндекса".

Согласно им - в планах россиян снести полностью квартал у завода "Азовсталь" в Левобережном районе Мариуполя. Это Морской бульвар и Азовстальская улица.

Андрющенко отметил, что там до сих пор живут мирные жители. Они остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления.

"Таким образом, оккупанты продолжают свои попытки разрушить Мариуполь. Регулярно уничтожаются многоэтажки, которые россияне целенаправленно бомбили во время осады", - добавил советник мэра.

Напомним, в Мариуполе и вокруг него растет военная активность российских оккупантов.

Мэр Мариуполя сообщил, что оккупанты так и не начали отопительный сезон в городе.

Кроме того, на технике захватчиков в Мариуполе заметили новые отметки.

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