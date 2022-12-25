Росіяни зносять історичні будівлі у центрі Маріуполя, - радник мера

За його словами, у центрі міста росіяни активно зносять будинки, у тому числі й історичні. Зокрема, вони хочуть знищити Будинок з годинником у Маріуполі, в якому знаходилася студія відомого українського художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

"Все, абсолютно все, що становить історичну цінність, перетворюють на попіл", - зазначив Андрющенко.