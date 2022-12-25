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Росіяни зносять історичні будівлі у центрі Маріуполя, - радник мера

Ілюстративне фото: росіяни зносять історичні будівлі у центрі Маріуполя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни продовжують зносити будинки, що мають історичне значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

За його словами, у центрі міста росіяни активно зносять будинки, у тому числі й історичні. Зокрема, вони хочуть знищити Будинок з годинником у Маріуполі, в якому знаходилася студія відомого українського художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

"Все, абсолютно все, що становить історичну цінність, перетворюють на попіл", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти повністю знесли будівлю драмтеатру у захопленому Маріуполі.

Також ми писали, що росіяни задумали знести цілий квартал у Маріуполі.

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МаріупольВійна Росії проти України