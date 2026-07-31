В Херсоне КАБы разнесли учебное заведение, а на спасателей охотились дроны РФ

В пятницу, 31 июля, РФ ударила управляемыми авиабомбами по учебному заведению в Херсоне. После этого оккупанты пытались атаковать спасателей дронами, когда те ликвидировали последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и заявление Херсонской ГВА.

"В Херсоне российские войска нанесли удар КАБами по учебному заведению. По предварительной информации, пострадали 5 человек - 3 женщин и 2 мужчин", - рассказали спасатели.

В результате обстрела здание получило значительные разрушения, под завалами оказались люди и произошел пожар. Кроме того, ударной волной и обломками повреждены шесть многоквартирных и пять частных жилых домов.

"На месте происшествия спасатели извлекли из-под завалов мужчину и передали его медикам. Во время ликвидации последствий удара россияне неоднократно пытались атаковать спасателей БпЛА. В результате этого неподалеку произошел пожар в частном 2-этажном жилом доме", - говорится в заявлении ГСЧС.

Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов, спасателям удалось потушить пожар.

Фото: последствия обстрела Херсона (ГСЧС)

"Российские авиаудары по Херсону, к сожалению, стали обыденностью. Враг цинично уничтожает социальную инфраструктуру. Сегодня около полудня оккупанты сбросили несколько управляемых авиабомб на центр города. Повреждены учебные заведения и жилые дома", - отметили в ГВА.

Там также добавили, что информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.