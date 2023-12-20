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Вечерний обстрел Херсона: количество пострадавших резко возросло

Среда 20 декабря 2023 02:00
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Вечерний обстрел Херсона: количество пострадавших резко возросло Фото: количество пострадавших при обстреле Херсона возросло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вчера вечером, 19 декабря, нанесли серию ударов по Херсону. В результате обстрела количество пострадавших возросло до 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ГВА.

"Во время вечерних обстрелов Херсона российскими оккупантами пострадали 9 человек, из них 4 – дети (возрастом 13, 4, 2 и 10 лет). Четыре травмированных – мать с тремя детьми госпитализирована. Состояние среднее. У них контузия и взрывчатая травма", - говорится в сообщении главы Херсонской ГВА.

По его словам, также пятерым раненым оказана медицинская помощь на месте. Речь идет об одном ребенке и четырех взрослых, от госпитализации они отказались.

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