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Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила дронами по Чернигову, среди раненых - двое детей

22:49 25.08.2026 Вт
1 мин
Один дом полностью уничтожен пожаром, еще не менее пяти соседних повреждены
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила дронами по Чернигову, среди раненых - двое детей Фото: последствия вражеского удара по Чернигову (Нацполиция)
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В результате вечерней атаки российских дронов по жилому району Чернигова пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Один частный дом уничтожен пожаром.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

Оккупанты ударили дронами по жилому кварталу Чернигова. В результате попаданий и пожаров ранения получили 62-летняя женщина и 73-летний мужчина, а также двое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет.

Один жилой дом полностью уничтожен огнем. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены еще не менее пяти соседних частных домохозяйств.

Правоохранители работают на месте происшествия. Они собирают доказательства очередного преступления РФ, фиксируют масштаб разрушений и оказывают помощь пострадавшим.

Фото: последствия вражеского удара по Чернигову (Нацполиция)

Напомним, сегодня российские оккупанты массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека.

Отметим, 24 августа российские оккупанты нанесли удар дроном по Чернигову. Тогда под атакой оказалась многоэтажка в центре города.

Позже глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 20 человек, среди них двое детей.

Кроме того, корреспондент РБК-Украина показала, как выглядит поврежденный дом в Чернигове. Также начальник ГУНП Черниговской области Владимир Тимошко рассказал подробности вражеской атаки.

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