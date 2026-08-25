Россия ударила дронами по Чернигову, среди раненых - двое детей
В результате вечерней атаки российских дронов по жилому району Чернигова пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Один частный дом уничтожен пожаром.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.
Оккупанты ударили дронами по жилому кварталу Чернигова. В результате попаданий и пожаров ранения получили 62-летняя женщина и 73-летний мужчина, а также двое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет.
Один жилой дом полностью уничтожен огнем. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены еще не менее пяти соседних частных домохозяйств.
Правоохранители работают на месте происшествия. Они собирают доказательства очередного преступления РФ, фиксируют масштаб разрушений и оказывают помощь пострадавшим.
Фото: последствия вражеского удара по Чернигову (Нацполиция)
Напомним, сегодня российские оккупанты массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека.
Отметим, 24 августа российские оккупанты нанесли удар дроном по Чернигову. Тогда под атакой оказалась многоэтажка в центре города.
Позже глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 20 человек, среди них двое детей.
Кроме того, корреспондент РБК-Украина показала, как выглядит поврежденный дом в Чернигове. Также начальник ГУНП Черниговской области Владимир Тимошко рассказал подробности вражеской атаки.