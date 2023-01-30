Россияне укрепляют оборону вокруг аэродрома в Бердянске: спутниковые снимки

Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Как отмечает издание, войска РФ с начала оккупации Бердянска используют местный аэродром в качестве базы для вертолетов. На спутниковых снимках, которые были сделаны 27 января, можно заметить девять летальных аппаратов, среди которых, вероятно, вертолеты и один беспилотник "Форпост" (отмечен зеленым на фото).

Фото: авиация россиян на аэродроме в Бердянске (defence-ua.com)

Согласно спутниковым снимкам, россияне пытаются превратить аэродром в узел обороны, там уже возвели укрепления. Линия обороны россиян состоит из окопов, траншей и отдельных позиций, в том числе укрытий для техники.

Также там возвели противотанковые бетонные заграждения. По состоянию на 27 января уже 30% аэродрома окружено такими сооружениями.

Фото: оборонительные сооружения россиян вокруг аэродрома (defence-ua.com)

"Скорее всего, у рашистов значительно более широкие планы именно на этот объект, чем просто использовать его в качестве передовой вертолетной базы", - отмечают в Defense Express.