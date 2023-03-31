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Россияне сместили акцент на север: в Силах обороны прокомментировали ночную атаку дронами

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска, учитывая ночную дроновую атаку, сместили свой акцент на север. Поскольку на юге на этот раз враг не был столь активен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, эта ночь для зоны ответственности ОК "Юг" оказалась спокойнее, чем в предыдущие атаки.

"Враг сместил акцент на север. При этом на юге оккупанты продолжают тактику применения управляемых авиационных бомб, не имея полноценной возможности по-прежнему бить из артиллерии по Правобережью. Поскольку они очень отброшены", - рассказала Гуменюк.

Однако она отметила, что россияне много маневрируют, выискивают способы для атаки и добавляют авиацию.

Напомним, что ночью оккупанты атаковали Украину иранскими "Шахедами". Враг выпустил 10 ударных БПЛА, из которых 9 были уничтожены украинскими защитниками (8 дронов противника сбили в Харьковской и Полтавской областях)

Добавим, что дроны россияне запускали из Брянской области РФ через Сумскую и Черниговскую области.

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