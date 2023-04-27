ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пропагандистам РФ привиделась попытка атаковать Курскую АЭС: обвиняют Украину

Новина українською →
Четверг 27 апреля 2023 15:43
Пропагандистам РФ привиделась попытка атаковать Курскую АЭС: обвиняют Украину Фото: пропагандистам РФ привиделась попытка атаковать Курскую АЭС (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты обвиняют Украину в попытке ударить по Курской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. Безуспешно - "прилет" отбила российская ПВО", - сказано в сообщении пропагандистов.

Пропагандистам РФ привиделась попытка атаковать Курскую АЭС: обвиняют УкраинуФото: пропагандисты пишут об "обстреле" Курской АЭС (t.me/breakingmash)

Они утверждают, что в районе крупнейшей в регионе АЭС вчера, 26 апреля, вечером якобы сработала ПВО. В то же время в Брянской области "сработал сигнал тревоги".

Mash добавляет, что атака "была произведена при помощи дронов, которые сбили средства ПВО".

Стоит заметить, что обстрелы российских оккупантов уже несколько раз приводили к отключению от сети украинских атомных электростанций.

В частности, 22 ноября 2022 года от сети из-за массированного ракетного удара отключили Ровенскую, Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС.

Также мы писали, что обстрелы россиян фиксировали на территории Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация АЭС дрони Курская область Война России против Украины
NEWS
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина