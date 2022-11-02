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Названо количество детей, которых РФ силой вывезла с оккупированных территорий Украины

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Украина, Среда 02 ноября 2022 17:39
Названо количество детей, которых РФ силой вывезла с оккупированных территорий Украины Фото: россияне похитили около 10 тысяч детей с оккупированных территорий (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили и вывезли на территорию РФ около 10 тысяч украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Центра национального сопротивления.

Так, россияне вывозят детей из интернатов и не возвращают их украинской стороне. При этом, не все дети в таких заведениях являются сиротами, а некоторые потеряли родителей именно из-за российской агрессии. Кроме этого, оккупанты воруют и детей, живущих с родителями.

"Их вывозят на "оздоровление" в детские лагеря в России, после чего не возвращают родителям. Эта ситуация необходима Кремлю, чтобы заставить родителей выехать за детьми на территорию России и оставить свой дом. Вернуться назад уже практически невозможно, ведь на временно оккупированных территориях россияне ввели "военное положение", - сообщают в ЦНС.

Детей с оккупированных территорий вывозят в отдаленные районы России. В частности в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тюменскую области. А пропаганда использует воровство детей в своих целях, рассказывая о том "как спасли их от нацистов".

"Хотя на самом деле речь идет не о спасении детей от боевых действий, ведь еще раз заметим - их не возвращают украинской стороне. Речь идет именно о похищении, с последующей ассимиляцией среди россиян. То есть по факту уничтожения целого слоя украинского населения, что и является геноцидом в международном праве", - сообщают в ЦНС.

Всего за время полномасштабного вторжения российские войска убили в Украине 430 детей и ранили еще более 823 детей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что маленькая девочка из Херсона растрогала сеть рассказом об обстреле своего дома. На видео ребенок сидел под столом, потому что скрывался от обстрелов российских военных.

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