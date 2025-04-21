ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне увеличивают военное присутствие в Мариуполе, - Андрющенко

Мариуполь, Донецкая область, Понедельник 21 апреля 2025 18:43
UA EN RU
Россияне увеличивают военное присутствие в Мариуполе, - Андрющенко Фото: россияне увеличивают военное присутствие в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе россияне расширяют свое военное присутствие. В частности, в течение марта-апреля в городе появились две новые военные базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По его словам, новая военная база появилась в северо-западной части Кальмиусского района. Это один логистический хаб - в Левобережном районе, неподалеку ЖМР Восточный.

Андрющенко отметил, что наибольший интерес в этом составляет вторая база.

"Во-первых, потому, что ее организация - результат необходимости расширения уже имеющейся базы неподалеку. Которая используется в основном для стоянки топливо заправщиков и грузовиков с БК на перегоне в Запорожскую область (или оттуда). Новая база носит другое назначение. Она в основном для стоянки живой силы и техники. В частности, здесь повышенные меры маскировки", - пояснил он.

По словам Андрющенко, в целом тенденция усиления военно пребывания в Мариуполе началась в начале года. И можно констатировать, что это не случайность, а последовательное превращение города в главный и полноценный логистически - военный плацдарм не только для грузов, но и техники и живой силы с разветвленной сеткой стоянок, ремонтных баз и пунктов постоянного и временного расположения оккупантов. Этому способствуют факторы развития железной дороги и портового сообщения.

"Поэтому мы уверены, что в ближайшее время сможем констатировать факт военного использования как железнодорожных станций Мариуполь - сортировочная, Мариуполь-главный и Мариуполь-порт, так и самого Мариупольского порта", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, в марте мы сообщали, что партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе. Они уничтожили несколько транспортных средств.

Также недавно стало известно, что российские власти конфискуют тысячи квартир у владельцев жилья в оккупированном Мариуполе, которые сбежали из города после начала полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донецкая область Война в Украине
NEWS
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей