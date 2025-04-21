Россияне увеличивают военное присутствие в Мариуполе, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе россияне расширяют свое военное присутствие. В частности, в течение марта-апреля в городе появились две новые военные базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По его словам, новая военная база появилась в северо-западной части Кальмиусского района. Это один логистический хаб - в Левобережном районе, неподалеку ЖМР Восточный.

Андрющенко отметил, что наибольший интерес в этом составляет вторая база.

"Во-первых, потому, что ее организация - результат необходимости расширения уже имеющейся базы неподалеку. Которая используется в основном для стоянки топливо заправщиков и грузовиков с БК на перегоне в Запорожскую область (или оттуда). Новая база носит другое назначение. Она в основном для стоянки живой силы и техники. В частности, здесь повышенные меры маскировки", - пояснил он.

По словам Андрющенко, в целом тенденция усиления военно пребывания в Мариуполе началась в начале года. И можно констатировать, что это не случайность, а последовательное превращение города в главный и полноценный логистически - военный плацдарм не только для грузов, но и техники и живой силы с разветвленной сеткой стоянок, ремонтных баз и пунктов постоянного и временного расположения оккупантов. Этому способствуют факторы развития железной дороги и портового сообщения.

"Поэтому мы уверены, что в ближайшее время сможем констатировать факт военного использования как железнодорожных станций Мариуполь - сортировочная, Мариуполь-главный и Мариуполь-порт, так и самого Мариупольского порта", - добавил Андрющенко.