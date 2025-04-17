Россия конфискует тысячи квартир украинцев в Мариуполе, - ВВС

Российские власти конфискуют тысячи квартир у владельцев жилья в оккупированном Мариуполе, которые сбежали из города после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Расследование BBC Verify установило, что российская "администрация" Мариуполя с июля 2024 года признала пригодными для изъятия не менее 5 700 квартир в городе.

Большинство из этих квартир принадлежали украинцам, которые сбежали или погибли во время 86-дневной осады Мариуполя в 2022 году. В то время, по оценкам Human Rights Watch, от российских бомбардировок погибло более 8 000 человек, хотя эта цифра, как отмечается, "вероятно, значительно занижена".

"Бесхозные" помещения

По данным документов, проанализированных BBC Verify, кроме 2 200 квартир, которые уже готовятся к принудительной передаче в собственность оккупационной администрации, еще 3 550 помещений внесены в список потенциально конфискованных.

Российские чиновники обозначают такие помещения как "бесхозные", мол, они не используются или не имеют законного владельца, то есть не зарегистрированы по российскому законодательству.

Официальные документы, размещенные на сайте оккупационной администрации, показывают, что сложная процедура конфискации начинается после жалоб инспекторов или местных жителей и в конце концов завершается принудительным изъятием имущества.

Чтобы сохранить свою собственность, украинцы должны были бы решиться на опасное путешествие в оккупированный город, пройти жесткие проверки безопасности, сложные бюрократические процедуры и столкнуться с давлением по получению российского паспорта. Это делает возвращение жилья в собственность почти невозможным.